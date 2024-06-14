ماذا قال هاني شنودة عن أزمة صفع عمرو دياب لمعجب؟

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشف الموسيقار هاني شنودة، عن رأيه على أزمة صفع الهضبة عمرو دياب، لـ معجب أثناء التقاط صورة برفقته في أحد حفلات الزفاف، الأمر الذي أثار الجدل خلال الأيام الماضية.

وقال هاني شنودة، في تصريحات تلفزيونية: عمرو دياب إنسان خلوق، وإذا كان في إحدى المرات قال عن السائق الخاص به حيوان فهذا نوع مع الهزار".

هاني شنودة:أنا لا أصدق إن عمرو ضربه من فراغ

وأضاف:" عمرو مش هيرد دلوقتي على أزمة المعجب لإنه تعلم ده عندي، ولو الولد معملش حاجة يتقدم ببلاغ والنائب العام يشوف الفيديوهات ويعرف مين الغلطان، وأنا لا أصدق إن عمرو ضربه من فراغ".

وتابع:" الضرب بالقلم لأ، لكن في حاجات لا تنازل فيها، وعمرو تعلم ألا يرد على الصغائر ويترفع عن كل ما يسيء له، لكن في الآخر هو مدان، المفروض نعامل جمهورنا بما يستحقه، لأن جمهورنا العيش اللي بناكله ولا بد نحترمه".



معلومات عن هاني شنودة

الموسيقار هانى شنودة ملحن وموزع مزيكا مصرى، ولد سنة 1943 بطنطا بمصر اكتشف مواهب صوتية مصرية، اأسس فرقة المصريين.

اتخرج من كلية المزيكا سنة 1966م وبعدها دخل المعهد العالى للمزيكا "الكونسيرفتوار"، اشترك مع فرقة البلاك كوتس.



قدم محمد منير، ولحن له اربع اغانى فى اول البوماته “علمونى عينيكى” ووزع اغانى الالبوم بالكامل، كمان لحن له فى الالبوم التانى “بنتولد” ثمان اغانى ووزع كامل الالبوم.



اكتشف عمرو دياب فى حفلة من حفلات فرقة المصريين فى بورسعيد واقنعه بالانتقال إلى القاهرة ودراسة المزيكا وقدمه للجمهور فى البوم “يا طريق” ولحن له اربع اغانى ووزع كل الاغانى وعرفه بمجموعة من الشعراء والملحنين منهم صلاح جاهين وعبد الرحيم منصور وشوقى حجاب وعزيز الناصر

لحن مجموعة من الاغانى لمطربات منهم نجاة الصغيره بحلم معاك وانا بعشق البحر ولفايزه احمد زى هدى الليل ووزع اغانى دنيا جديدة وعلى وش القمر

عمل المزيكا التصويرية لمجموعة افلام مصرية منها المشبوه والحريف وغريب فى بيتى والغول.