كلاكيت للمرة الثانية.. محمود حمدان يعلن تعاونة مع أحمد العوضي في رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن المؤلف محمود حمدان عن مسلسله الجديد التي يتم عرضة في شهر الرمضاني المقبل 2025، وهو من بطولة الفنان أحمد العوضي، وذلك بعد نجاحهما سويا في مسلسل،حق عرب"، الذي تم عرضة في الشعر الرمضاني الماضي.

وشارك محمود حمدان صورة له برفقة الفنان أحمد العوضي عبر صفحته الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، وعلق عليها قائلا: "رمضان 2025".

مسلسل حق عرب

مسلسل "حق عرب" مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، ويشارك فيه كل من دينا فؤاد، رياض الخولث، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي. وتدور أحداث العمل في اطار شعبى أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسي خلال الأحداث.

ويسجل مسلسل "حق عرب" البطولة المطلقة الأولى للنجم أحمد العوضى في دراما رمضان، بعدما قدم في رمضان 2023 مسلسل "ضرب نار" مع زوجته ياسمين عبد العزيز، من تأليف تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولته ماجد المصرى، مها نصار، هدى الإتربي، انتصار، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، ضياء عبد الخالق، تامر مجدى، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي.