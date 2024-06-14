جيمس كاميرون يكشف عن حقيقة وجود خلافات مع كيت وينسلت بسبب Titanic



القاهرة - محمد ابراهيم -

كشف المخرج العالمى جيمس كاميرون عن وجود خلاف بينه وبين النجمة العالمية كيت وينسلت بعد تصوير فيلم Titanic.

و قال المخرج العالمى جيمس كاميرون:" إن سمعة وينسلت، في إشارة منه إلى أدوارها الدرامية في تلك الفترة جعلته يتردد في اختيارها".

وأضاف: "لقد بدا الأمر وكأنه اختيار كسول، مع الأخذ في الاعتبار أن وينسلت كانت معروفة بأدائها في أفلام مثل Sense and Sensibility عام 1995 وHamlet عام 1996، وهي أدوار ربما تكون مشابهة جدًا لشخصية المجتمع الغنية في Titanic روز ديويت بوكاتر".



وتابع:" لكن بعد ذلك المشاورة مع العقول الأكثر حكمة، تمكنت من رؤية ما كان يتحدث عنه الجميع، وكان أداء وينسلت حي جدًا، خاصة أنها تأتي إلى الغرفة بقدر كبير من الثقة، وتتمتع ببريق الحياة المميز".

تعرف على أبرز تصريحات كيت وينسلت

وعلى صعيد آخر، كشفت النجمة العالمية كيت وينسلت خلال تصريحات صحفية، إن مشهد قبلتها مع ليوناردو دي كابريو في فيلم تيتانيك، كان بمثابة الكابوس".

وأضافت:"البعض يراه أحد أكثر المشاهد رومانسية في تاريخ السينما لكنه بالنسبة لها الأمر مختلف".



وتابعت:" إن الأمر كان صعبا لأن جيمس كاميرون مخرج الفيلم أراد أن تكون الإضاءة مثالية، وكان مكان التصوير صعب وكان عليها أن تقوم بمراجعة مكياجها وشعرها وتكون مسئولة عنه وعن مكياج ليوناردو أيضا والذي كان يضع هو أيضا مكياج ليظهر أكثر سُمرة".