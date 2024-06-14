نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يسرا تكشف عن سبب تسميتها بالنجمة المعلبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تمكنت النجمة يسرا في خطف قلوب المشاهدين من خلال ظهورها ضيفة على برنامج تفاعلكم، المذاع عبر شاشة قناة العربية، وكشفت خلال الحلقة سبب تلقيبها بالنجمة المعلبة، بجانب حديثها عن تصريحات بعض الفنانات بشأن التضحية بسبب الفن.

وقالت يسرا: "في بداية مسيرتي الفنية، عملت 25 فيلما ومنزلوش، فسموني النجمة المعلبة، ولما نزلوا سقطوا ومنجش فيهم حاجة، وكنت محتارة وبقول لنفسي أكمل تمثيل ولا مكملش، وكان لازم أعيد حساباتي وقتها".

وأضافت:"ما دام العمل في هذه المهنة نابع عن حب، يجب تحمل عيوبه قبل مميزاته".

يسرا:مبصدقش في كلمة ضحيت دي، الطبيعي إنك بتحبي الفن وعايزاه



وتابعت:" مبصدقش في كلمة ضحيت دي، الطبيعي إنك بتحبي الفن وعايزاه، فهتستحملي الحلو والوحش اللي فيه، أنما هتقوليلي ضحيت ومجبتش عيال أنا فنانة.. لا بلاش الكلام، وما بحبش الكلام الكبير اللي ملوش أي أساسا".



آخر أعمال يسرا



والجدير بالذكر آخر أعمال النجمة يسرا مشاركتها في فيلم شقو، بطولة الفنان عمرو يوسف، الفنان محمد ممدوح، أمينة خليل، دينا الشربيني، وهو من إنتاج أحمد السبكي، وإخراج كريم السبكي.

وحقق فيلم شقو نجاحا كبيرا على الصعيد المصري والعربي، إذ اقتربت أرباحه من 70 مليون جنيه، وقرر صناع العمل تقديم جزء ثانٍ منه يعرض ضمن موسم أفلام عام 2025.

