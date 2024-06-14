نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على حقيقة تواجد جزء جديد من مسلسل The Boys في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت منصة أمازون برايم، عن أن الموسم الخامس من مسلسل الدراما الشهير The Boys سيكون الأخير، وبالرغم من التأخير في طرح الموسم الرابع للعمل والذي حددته المنصة منذ أيام والذى يبدأ اليوم 13 يونيو، إلا أن الموسم الخامس سيكون الأخير للعمل.

تتبع سلسلة Amazon حياة الأبطال الخارقين الذين يعملون لصالح شركة كبيرة ومجموعة تريد القضاء عليهم، وكان قد انضم الثلاثى شون باتريك فلانيري ومايلز جاستون فيلانويفا ونيك ويتشلر، إلى الموسم الثالث منThe Boys.





معلومات عن مسلسل The Boys

مسلسل The Boys هو مسلسل تلفزيوني أمريكي ساخر عن الأبطال الخارقين كتبه إريك كريبك لصالح "Prime Video"، استنادًا إلى الكتاب الهزلي الذي يحمل الاسم نفسه، من تأليف جارث إينيس وداريك روبرتسون.

أبطال مسلسل The Boys

والمسلسل من بطولة كارل أوربان، جاك كويد، أنتوني ستار، إيرين موريارتي، جيسي تي آشر، لاز ألونسو، تشيس كروفورد، تومر كابوني، كارين فوكوهارا، كولبي مينيفي، كلوديا ضومط وكاميرون كروفيتي.

وعرض مسلسل The Boys، الذي حاز جائزة "إيمي"، للمرة الأولى في عام 2019، إذ تتبع سلسلة Amazon حياة الأبطال الخارقين الذين يعملون لصالح شركة كبيرة ومجموعة تريد القضاء عليهم، وانضم الثلاثي شون باتريك فلانيري ومايلز جاستون فيلانويفا ونيك ويتشلر، إلى الموسم الثالث من العمل.

