دياب يكشف أسباب غيابه عن السينما

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الفنان دياب خلال تصريحات تلفزيونية عن أسباب غيابه في السينما وعن الفنانين المفضلين بالنسبة له والذين قدموا أدوار شر.

وقال:"غيابي عن عالم السينما له أسباب عديدة منها عرض أفلام كثيرة جدا لي، ولكن لا أشعر أن العمل سيفيدني في مسيرتي أو يضيف لي حاجة والمعروض ليس أحسن حاجة في السوق".



دياب يكشف عن الفنانين المفضلين بالنسبة له والذين قدموا أدوار شر



وأضاف:"بحب من أشرار السينما محمود المليجي وعادل آدهم، وأنا دائما حظي في أدوار الشر التي قدمتها إنه كان بها مزحة كوميدية فالناس لا تكرهني بل تكره الشخصية".



وتابع:" أحاول التوازن في تقديم الأغاني والتمثيل، وفيه أغنية بعملها مع مدين ووليد الغزالي، وعايز أعمل أغانِ كثيرة الفترة المقبلة وفي الصيف سأحاول طرح أغنيتين، وبعد العيد مباشرة سأطرح أغنية منهم".

وأشار:" سعيد بمشاركة الفنانة القديرة ميرفت أمين في مسلسل مليحه، ومشاركتي بمثابة نقله كبير ووقوفي أمام أو خلف الفنانة القديرة ميرفت امين من أفضل الأمور التي حدثت لي في حياتي المهنية”.



وواصل:" مكنتش مصدق أنها هتوافق لكنها وافقت بمجرد علمها بقضية العمل حيث غلبها حسها الإنساني والوطني قبل المهني"، وهي مش محتاجه تعمل حاجة تاني لان مفيش منها أثنين".

واستكمل:" بحلم خطوة بخطوة وكان بداية الحلم تقديمي هذه النوعية من الأدوار ذات قيمة ويتحدث عن قيمة كبيرة مثل القضية الفلسطينية، متابعا: ذلك في حد ذاته قيمة عظيمة في مشواري المهني".



آخر أعمال دياب



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان دياب، هو فيلم السرب، بطولة الفنان أحمد السقا.

يتناول فيلم السرب أحداثا حقيقية لأبطال القوات المسلحة المصرية، وبدأت أحداث برومو الفيلم بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الأحداث في درنة وسرعان ما يظهر أبطال العمل وهم يقومون بتنفيذ الأوامر بضرب عدة أماكن لمجموعات إرهابية والعودة مرة أخرى بعد تنفيذ المهمة على أكمل وجه.

