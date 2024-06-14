علي الحجار يكشف كواليس أغنية "أجمل حاجه بجد فيكي مش عنيكي"

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الفنان علي الحجار ضيفا في برنامج "معكم" التي تقدمة الإعلامية مني الشاذلي عبر شاشة ON.

كشف علي الحجار، كواليس اغنيتة التي تحمل اسم "أجمل حاجه بجد فيكي مش عنيكي"، للفنان صلاح عبد الله.

وقال علي الحجار: "أنا لقيته ناشرها على صفحته على فيسبوك، فطلبت منه غناء كلماته، وتحدثت مع شادي مؤنس لتلحين المقطع لإغراء صلاح عبد الله لتكملة الأغنية".

وأستكمل حدثه قائلا: "شادي مؤنس سمعني مقطع صلاح عبد الله في التليفون، ثم اجتمعنا نحن الثلاثة، وصلاح عبد الله سعد جدا بالأداء".

وعن سر تأليفه للأغنية، قال علي الحجار: "الأغنية لواحدة كنت أعرفها، أو لوحدة كنت عايز أعرفها".