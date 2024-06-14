عاصي الحلاني يكشف عن موعد طرح أحدث أعماله الغنائية الجديدة "العين عليه"

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القاهرة - محمد ابراهيم - روج النجم اللبناني عاصي الحلاني عن أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "العين عليه"، حيث شارك "جمهوره" بمقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفق بالفيديو تعليقًا قال فيه:" عيني وقلبي دايمًا عليك باقي 4 أيام لطرح أغنية العين عليه، تزامنًا مع عيد الأضحى.
تفاصيل أغنية العين عليه
والأغنية كلمات الشاعر خالد فرناس، وألحان ياسر نور، والمخرجة طبعًا رودينا حطوم.
آخر أعمال عاصي الحلاني
والجدير بالذكر آخر أعمال عاصي الحلاني أغنية عالدحية، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.
وجاءت كلمات الأغنية على النحو التالي
عالدحية وعالدحية
قلبي ما حب الا هي
بنية مزيونة ونشمية
تستاهل خدم وحراس
وعالدحية عالدحية
قلبي ما حب الا هي
بنية مزيونة ونشمية
تستاهل خدم وحراس
يا قليبي ندرا علي
لو ربي يعيشني 100
ما ببدلك بأي بنية
وما خونك حتى باحساسي
وعالدحية عالدحية
قلبي ما حب الا هي
بنية مزيونة ونشمية
تستاهل خدم وحراس
ها هاه هاها
ها هاه هاها
ها هاه هاها هاهاهاها
يا ما احلا هالحلو الغالي
درج درج يا غزالة
شعراته سمره مجدلة
وجبينه مثل الالماس
أول ما نصلي على النبي
الفزعة يا ربعي ويا هالي
بحب النشمية مبتلي
سحرتني من ساسي لراسي
وعالدحية عالدحية
قلبي ما حب الا هي
بنية مزيونة ونشمية
تستاهل خدم وحراس
ها هاه هاها
ها هاه هاها
ها هاه هاها هاهاهاها
نسمع طخ البواريد
لاجل بنت الاجاويد
جايكم ابو الوليد
يزفها بصلي الرشاش
قمر ومغطى بعباية
مرباية احسن تربايه
جوهرة بالحسن آية
صابتني يما بهواسي