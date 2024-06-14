عاصي الحلاني يكشف عن موعد طرح أحدث أعماله الغنائية الجديدة "العين عليه"

القاهرة - محمد ابراهيم - روج النجم اللبناني عاصي الحلاني عن أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "العين عليه"، حيث شارك "جمهوره" بمقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفق بالفيديو تعليقًا قال فيه:" عيني وقلبي دايمًا عليك باقي 4 أيام لطرح أغنية العين عليه، تزامنًا مع عيد الأضحى.

تفاصيل أغنية العين عليه

والأغنية كلمات الشاعر خالد فرناس، وألحان ياسر نور، والمخرجة طبعًا رودينا حطوم.



آخر أعمال عاصي الحلاني

والجدير بالذكر آخر أعمال عاصي الحلاني أغنية عالدحية، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.



وجاءت كلمات الأغنية على النحو التالي



عالدحية وعالدحية

قلبي ما حب الا هي

بنية مزيونة ونشمية

تستاهل خدم وحراس

وعالدحية عالدحية

قلبي ما حب الا هي

بنية مزيونة ونشمية

تستاهل خدم وحراس

يا قليبي ندرا علي

لو ربي يعيشني 100

ما ببدلك بأي بنية

وما خونك حتى باحساسي

وعالدحية عالدحية

قلبي ما حب الا هي

بنية مزيونة ونشمية

تستاهل خدم وحراس

ها هاه هاها

ها هاه هاها

ها هاه هاها هاهاهاها

يا ما احلا هالحلو الغالي

درج درج يا غزالة

شعراته سمره مجدلة

وجبينه مثل الالماس

أول ما نصلي على النبي

الفزعة يا ربعي ويا هالي

بحب النشمية مبتلي

سحرتني من ساسي لراسي

وعالدحية عالدحية

قلبي ما حب الا هي

بنية مزيونة ونشمية

تستاهل خدم وحراس

ها هاه هاها

ها هاه هاها

ها هاه هاها هاهاهاها

نسمع طخ البواريد

لاجل بنت الاجاويد

جايكم ابو الوليد

يزفها بصلي الرشاش

قمر ومغطى بعباية

مرباية احسن تربايه

جوهرة بالحسن آية

صابتني يما بهواسي