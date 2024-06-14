نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رانيا فريد شوقي تداعب جمهورها وهذا هو السبب في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تستمر الفنانة رانيا فريد شوقي في مداعبه جمهورها من خلال مشاركتها بفيديو من كواليس أحدث أعمالها المسرحية الجديدة، والتي تحمل اسم "مش روميو وجوليت" من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،.



وأرفقت بالفيديو تعليقًا قالت فيها: "ابتداءًا من تاني يوم العيد على المسرح القومي الساعة ٩ م بتوقيت القاهرة".



تعليقات الجمهور على منشور رانيا فريد شوقي

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات منورة الدنيا كلها يا رانيا، كالعادة دايما بتبهيرينا، الف مبروك، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال رانيا فريد شوقي



والجدير بالذكر، أن آخر أعمال رانيا فريد شوقي، كان مسلسل أبوالعروسة 3، الذي تصدر التريند فور عرضه على الشاشة، والمسلسل شارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم سيد رجب، سوسن بدر، كارولين عزمي، ولاء الشريغ، صفاء الطوخي وأحمد صيام.

