نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح الإعلان الترويجي لفيلم The Instigators في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الاعلان الترويجي الرسمي للفيلم الجديد للنجم مات ديمون الذي يشارك في بطولته النجم كيسي أفليك، وتنتجه منصة أبل.

ونقلت ديلي ميل، الاعلان التشويقي للفيلم الجديد، الذي يطرح بعنوان The Instigators.

الفيلم يشهد عودة التعاون بين كيسي أفليك ومات ديمون للمرة الاولى امام الشاشة منذ 27 عام، وقت ظهورهما في بطولة فيلم Good Will Hunting.

في الوقت نفسه، حرص النجم مات ديمون على حضور العرض الخاص للفيلم الكوميدي والفانتازي الجديد IF، الذي اقيم عرضه الخاص بمدينة نيويورك.

ونقلت "ديلي ميل، لقطات من حضور ديمون للعرض الخاص برفقة زوجته لوسيانا باروس، كدعم لأبطال الفيلم من اصدقائه المقربين من نجوم هوليوود.

تفاصيل عن الفيلم

وIF هو فيلم كوميدي خيالي أمريكي، يضم رسوم متحركة من تأليف وإنتاج وإخراج جون كراسينسكي.

ويضم الفيلم طاقم عمل مميز في ادوار البطولة يشمل كايلي فليمنج، ورايان رينولدز، وكراسنسكي، وفيونا شو، وألان كيم، وليزا كولون-زاياس، إلى جانب أصوات فيبي والر بريدج، ولويس جوسيت جونيور، وستيف كاريل.

مشروع جديد لديمون

ومؤخرا كان قد ظهر النجم مات ديمون في لقطات جديدة من تصوير مشاهد فيلمه القادم، الذي يتعاون به مع النجم كيسي أفليك في دور البطولة.

وظهر ديمون في لقطات جديدة من تصوير مشاهد الفيلم في مدينة ونيشستر التابعة لمدينة بوسطن، وكان برفقته كيسي أفليك الحاصل سابقا على الاوسكار.

ويعتبر هذا الفيلم الجديد أحدث تعاون لمات ديمون مع عائلة أفليك، بعد أن سبق وظهر في بطولة فيلم AIR مع النجم بن أفليك، الشقيق الأكبر للممثل كيسي أفليك.

وحاليا يجرى تصوير مشاهد الفيلم الجديد لديمون وكيسي، في مدينة بوسطون، على أن يتم طرحه للعرض في صالات العرض السينمائية خلال عام 2024 الجاري.