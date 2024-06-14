نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلاد كريم محمود عبد العزيز.. أعمال جمعت بينه وبين والده محمود عبد العزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يصادف اليوم الجمعة 14 يونيو عيد ميلاد الفنان كريم محمود عبد العزيز نجل الفنان الراحل محمود عبد العزيز، تميز كريم محمود عبد العزيز بالمهارة والذكاء في اختيار أعماله الفنية، فوالده الراحل محمود عبد العزيز الذي اتصف بالهدوء والعقل والسكينة، فقد ترعرع كريم بأسرة فنية مليئة بالثقافة والتواضع وحب الفن.



ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المحطات الأعمال التي جمعت كريم محمود عبد العزيز بوالده



نشأة كريم محمود عبد العزيز

ولد كريم محمود عبد العزيز في القاهرة، هو ابن الفنان محمود عبد العزيز، بدأ مسيرته الفنية في فيلم البحر بيضحك ليه عام 1995 ثم في عام 2000 في فيلم الناظر، إلى أدوار الثانوية بعدها قدم عدد من الأفلام السينمائية، تزوج من آن الرفاعي في يوليو 2011 وأنجب منها كندة وخديجة وحبيبة.

البحر بيضحك ليه

أنتج الفيلم المصري البحر بيضحك ليه، بطولة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، وحنان شوقي، نهلة سلامة، نجاح الموجي، شوقي شامخ، محمد لطفي، وكان يحمل توقيع وإخراج محمد القليوبي، وإنتاج أحمد سعد.

مسلسل جبل الحلال



ويعتبر جبل الحلال آخر عمل جمع بينهما، وجسد كريم شخصية ماهر، ابن شقيق محمود عبدالعزيز، الذي كان يجسد شخصية أبوهيبة، أحد أهم رجال الأعمال في مصر، ويتاجر في السلاح والآثار.

مسلسل محمود المصرى

عرض مسلسل محمود المصري، ويعد العمل الثاني الذي ظهر فيه كريم محمود عبدالعزيز مع والده، حيث جسد كريم،شخصية شاب يدعى مصطفى، وهو الصديق المقرب ليوسف ابن محمود عبدالعزيز في هذا العمل الدرامي.



مسلسل باب الخلق



عرض مسلسل باب الخلق، الذى كانت تدور أحداثه حول محفوظ زلطة الذي يجسده محمود عبدالعزيز، ويعمل مدرسًا للغة العربية، ويعيش في حي باب الخلق العتيق، ويقرر السفر إلى الخارج وعند العودة يفاجأ بالعديد من الأحداث التي تدور حوله، ويظهر كريم في دور إرهابي يحاول تفجير منشآت مصرية.

