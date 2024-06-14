نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصيت لجاد شويري وفتاة محجبة تواصل نجاحها في المغرب وجاد شويري يصرح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا زالت أغنية "الصيت" للنجم اللبناني جاد شويري برفقة الموهبة المصرية الجديدة سهيلة، تحصد نجاحا كبيرا منذ الأيام الأولى على إطلاقها، وخاصة في المغرب، حيث حققت نسب استماع عالية حيث تصدرت ترند اليوتيوب بنسبة مشاهدة وصلت إلى أكثر من 3 مليون على اليوتيوب، وكما تجاوزت 10 ملايين مشاهدات على التيك توك.

ولقيت هذه الأغنية اعجابا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، معربين عن استحسانهم بكلمات الأغنية وبألحانها، في حين خلقت كذلك جدلا كبيرا، لدى متابعين آخرين حول ظهور مطربة محجبة معه، مؤكدين أنها تتناقض تماما مع أفكاره التحررية.

ومن جهة أخرى، تطرقت العديد من الصفحات المغربية على مستوى منصات التواصل الاجتماعي إلى أغنية الصيت، معربة هي الأخرى عن إعجابها بهذا العمل الفني وقارنت الصفحات بين شويري قديما وحديثا حيث اجمعوا إنه فنان استثنائي ويفكر خارج الصندوق وان أفكاره صريحة وواضحة وتتماشى مع الواقع الذي نعيشه .

وبخصوص أغنية الصيت، صرح الفنان جاد شويري، "أن نمط هذا العمل الفني ليس جديدا بالنسبة له، ويشبه أغنيته إجازة، التي قام بغنائها مع النجمة المصرية بوسي".

وأضاف جاد شويري قائلا، "بخصوص موضوع الأغنية أن العالم يراه مختلف، بحكم غنائه مع فتاة محجبة لأول مرة، مشيرا إلى أن عمله الفني الجديد يحكي عن المظاهر وعن جمال الروح، الشخص الابيض من الداخل".

وأوضح شويري في تصريحه، "أنه اختار الغناء مع الفنانة سهيلة ليكون هناك اختلاف بينهما بحكم انهم من عالمين مختلفين، مضيفا إنه بالرغم من اختلافهما إلا أنهما يجمعهما قاسم مشترك هو جمال الروح".

أما عن جديده الفني، "فأكد الفنان جاد شويري، أن أغنية بلبلة من ألبوم بلبلة، سيتم اصدارها خلال اسبوعين تقريبا، مضيفا أن موضوعها يتضمن تلخيصا عن مسيرته".

واردف قائلا أن "ألبوم بلبلة يتضمن كذلك أغاني تحكي عن مسيرته مثل أغنية هالالا، التي نزلت في الساحة الفنية"، مبرزا "ان كل أغنية مختلفة عن الأخرى، ولا تشبه أعماله الفنية السابقة، لأنها تشمل من سلطان الطرب جورج وسوف، والعملاق الراحل وديع الصافي، وباقي الفنانات الأخرى، مثل نوال الزغبي، مايا دياب، ويارا... وأبان جاد شويري كذلك أن اعماله الفنية الجديدة مختلفة عن سابقتها كإخراج وكنمط وافكار جديدة".

وفي السياق نفسه، كشف الفنان جاد شويري ايضا عن اعماله الفنية الجديدة، "إنه سيكون له العديد من الديوهات المصرية مع فنانين جدد، مضيفا أن البوم بلبلة الذي يتضمن مجموعة من الأغاني مثل الصيت، هالالا، بلبلة، وأنه تأجل بسبب الحرب في غزة، مضيفا أنه سيتم اصدار اغاني من البوم بلبلة قريبا، دون الكشف عناوينها".

وكما أشار، "أنه سيكون له موعد مع جماهيره في العديد من الدول العربية مثل مصر وسوريا، ولبنان، مؤكدا على إنه سيقوم بزيارة للمغرب في الوقت القريب".

ويمتلك النجم اللبناني، شعبية كبيرة في المغرب، وذلك راجع إلى أغانيه الناجحة وإلى طريقة اختياره للكلمات وإلى مواضيع أعماله الفنية التي تهم المجتمع.

ويشار إلى أن جاد شويري يعد من بين أنجح المخرجين والفنانين على مستوى العالم العربي، حيث يملك العديد من الأغاني الناجحة التي حققت نسب مشاهدات عالية، منها الذي غناها، كتبها لحنها أو أخرجها لنفسه أو لعدد كبير من نجوم الوطن العربي من سلطان الطرب جورج وسوف لنجوم كمايا دياب، راغب علامة، ناصيف زيتون، فارس كرم، نوال الزغبي وحاتم عمور.