مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يكرم فريق بانوراما برشا المسرحي الحائز على جائزة العين الذهبية بمهرجان كان

القاهرة - محمد ابراهيم - يكرم مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي خلال دورته الـ 31 برئاسة الدكتور سامح مهران فريق بانوراما برشا المسرحي الذي قدم عنه فيلما تسجيليا "رفعت عيني للسما"، وشارك الفيلم بمهرجان كان السينمائي الدولي.

وحاز علي جائزة العين الذهبية في الدورة الماضية من المهرجان، وستقوم إدارة المهرجان بالتعاون مع فريق بانوراما برشا بتجهيز مفاجأة لجمهورالمهرجان سيتم الإعلان عنها قريبًا.

و يذكر أن بانوراما برشا المسرحي فريق ثقافي هاوي للمسرح فى محافظة المنيا بمركز ملوى بقرية البرشا، وهو يسعى إلى تغيير المورثات الخاطئة والممارسات الضارة ونشر الوعى الفني وله علاقة وثيقة بالجمهور، فهو يهتم ويحافظ على التراث الشعبي من خلال تقديم الأغاني التراثية بالعروض فى الشارع وتوفير فرص فنية للموهبين وعرضها على الساحة الفنية، وأغلب اهتمامتهم بقضايا المرأة والطفل وتقليل الممارسات الضارة للنساء من خلال الفنون في القري.

و قدم هذا الفريق المسرحي من قبل العديد من العروض الفنية فى مسرح شارع والمشاركة فى مهرجانات محلية ودولية، وشارك في مهرجان صفاقس الدولي عام 2016 بعرض " الفرح "، وكان يناقش قضية الزواج المبكر، كما شارك الفريق في بعض المهرجانات المحلية ومنها: مهرجان الجزويت للفن والابداع – مهرجان الفن لجمعية الصعيد – مهرجان أحمد بهاء الدين.

ومن أهم العروض التي قدمها فريق بانوراما برشا المسرحي: ( محكمة القرية – الفرح – الاتوبيس – الرفاعي – روبا بيكيا، والعديد من العروض المتنوعة )، وأخيرا مشاركة فيلم " رفعت عيني للسما" فى مهرجان كان السينمائي عام 2024 وحصوله على جائزة العين الذهبية كأفضل فيلم تسجيلي مشارك فى اسبوع النقاد فى مهرجان كان، والفيلم عن تجربة فريق بانوراما برشا وأحلامهم، وشارك في هذا الفيلم: مارينا سمير فايز، مريم نصار اديب، هايدي سامح ناثان، ماجدة مسعود فلتس، ليديا هارون رزق، مادلين يوسف فهمى، وشهرتها مونيكا، لوجين مكارى سمير، يوستينا سمير (مؤسسة فريق بانوراما برشا )، والفريق يجمع أعضاء آخرين لم يشاركوا في الفيلم.