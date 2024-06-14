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بالفيديو.. الموسيقار هاني شنودة يكشف عن الشرط الوحيد للتعاون مع مطربي المهرجانات

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القاهرة - محمد ابراهيم -   قال الموسيقار هاني شنودة، إنه مع طرح لون جديد للاغاني مثل المهرجانات والراب وغيره، لاكن انا ضد الكلام اللي بيتغني، انا لن أقبل يغنوا هاتي بوسة يابت، وسجارة بني وخمرا دي مش ثقافتنا.   

 

 

وأضاف هاني شنودة خلال استضافته في برنامج "شاي بالياسمين"، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين الخطيب عبر قناة النهار: انا لو اتعرض عليا عمل لحن لمطرب مهرجانات، اوافق ولكن علي شرط وحيد هو التأني في اختيار الكلمات ويكون عمل نضيف ومحترم وليه عمق.   

 

 

 

وتابع الموسيقار ان ليه ميكونش فيه مهرجانات وطنية، ومهرجانات عاطفية، ومهرجانات اجتماعية، ليه لا، دلوقتي مهرجانات علي الفاضي وكلام جارح، مؤكدا إنه في تاريخه بالكامل لا يوجد عمل يضم لفظ خارج أو جارح.   

 

 

 

 

 

 وردا علي سؤال حول امكانية تلحين مهرجانات وطنية، قال إنه ينفع من حيث الايقاع وتغير العمل إلى الصالح العام، منوها إلى ان الفترة الاخيرة تراجع مستوي المهرجان بعد ظهور مطربي الراب، وطول ما في ست وراجل ستظل الاغنية الرمانسية ستظل خالدة إلى ان يشاء الله.

 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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