خالد سرحان: الهجوم على عمرو دياب ممنهج ومبالغ فيه

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الفنان خالد سرحان تعليقا على أزمة النجم عمرو دياب ان الهضبة أخطأ ولكنه فوجئ بحكاية المليار جنيه التي طلبها الشاب تعويضا عما حدث له، مشيرا إلى أنه يشعر ان الهجوم على عمرو ممنهج ومبالغ فيه وزاد عن حده بطريقة فجة.

وأوضح سرحان ان الهضبة يعد رمزا كبيرا من رموز الغناء في مصر، فكيف يتم الهجوم عليه في موقف كان يمكن أن ينتهي بالصلح، وخاصة أن هناك مواقف مشابهة مع مشاهير في الماضي ولكن لم تنتقل وتنتشر بهذه الطريقة لعدم وجود سوشيال ميديا، وتساءل قائلا: "انتم مشفتوش خناقات النجوم الكبيرة قبل ظهور الموبايل".

وأضاف سرحان في تصريحات صحفية عقب التدوينة الأخيرة التي كتبها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك واعلن خلالها دعمه للهضبة، ان حكاية المليار جنيه التي انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية غير طبيعية، وقال ضاحكا: "انا حاسس انهم بيهاجموا شارون مش أو ي كده"، مؤكدا أن الجميع يعلم مقدار حب عمرو دياب وامتنانه واحترامه لكل جمهوره من المحيط إلى الخليج.

وأشار إلى أنه يتمنى ان تنتهي هذه الازمة سريعا وأن يتم إغلاق هذا الملف، لان التريند يشبه النار كلما القفت بها بالوقود سوف تشتعل أكثر وأكثر، ولكن حينما نتجاهلها سوف تخمد بالتأكيد.

وأنهى خالد تصريحاته قائلا: "المشكلة ان السوشيال ميديا بتسخنا أو ي من غير ما نفهم القصة من كل الجوانب يعني ايه عايز منه مليار جنيه ؟".