إيما روبرتس فتاة مدللة تتحول لرائدة فضاء في فيلم Space Cadet

القاهرة - محمد ابراهيم - تعيش النجمة الشابة ايما روبرتس فترة انتعاشة فنية بظهورها في مجموعة من المشروعات الجديدة المميزة على مستوى السينما والدراما، ونقلت ديلي ميل، الاعلان التشويقي لأحدث فيلم لايما روبرتس، الذي يطرح بعنوان Space Cadet، وتجسد به شخصية فتاة مدللة تحاول ان تصبح رائدة فضاء في ناسا.

و تستعد الممثلة الشابة إيما روبرتس للظهور في عمل سينمائي جديد يضم مجموعة من كبار الممثلين ويطرح بعنوان Verona Spies ، ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، الفيلم الجديد تدور أحداثه في اطار كوميدي وأكشن، ويشهد لقاء للمرة الأولى يجمع بين الفنانة الشابة والنجم البريطاني القدير جيوفري راش.

تفاصيل عن العمل

وستجسد ايما روبرتس، ابنة شقيقة النجمة الكبيرة جوليا روبرتس، شخصية قاتلة مأجورة تتطلع لتحقيق طموحاتها في عالم الجاسوسية.

وحين يطلب منها تنفيذ عملية قتل تستهدف بها أحد المطلوب تصفيتهم، تجد أنها تقع في حبه وتسعى للاترباط به، مخالفة لكافة القواعد والاعراف في مجال الجاسوسية.

والنجم جيوفري راش، وقع بالفعل على عقود الانضمام للفيلم، وسيجسد به شخصية المدير للوكالة الأمنية التي ستتبعها الشخصية المرشحة لتجسيدها ايما روبرتس.

مسيرة مميزة

وعلى الرغم مما تجمعها بها من صلة قرابة مع النجمة جوليا روبرتس، نجحت الممثلة الشابة ايما روبرتس في ان تصنع لنفسها سيرة مهنية مميزة، طرحت من خلالها مجموعة متميزة من الاعمال السينمائية والتليفزيونية.

وكان من أبرز ما قدمته ايما من اعمال سينمائية فيلم "وير آر ذا ميلرز" عام 2013، وفيلم "هوليديت" عام 2020، وفيلم nerve عام 2016، وفيلم about fate عام 2022، وفيلم little Italy عام 2018.