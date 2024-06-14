نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاد زبيدة ثروت.. تعرف على عدد زيجاتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم الجمعة 14 يونيو ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة زبيدة ثروت، والذي تميزت بالجمال حيث لقبت بأكثر من لقب أبرزها صاحبة أجمل عيون فى السينما المصرية، وقطة الشاشة،وتميزت زبيدة بالهدوء والصوت الجذاب الذي يخطفك إلى مكان بعيد، فهي المرأة القوية والناعمة، والنجمة المتفردة بأعمالها المتميزة.



ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن عدد زيجات زبيدة ثروت

نشأة زبيدة ثروت

ولدت زبيدة ثروت في الإسكندرية عام 1940، وهي من أصول شركسية، ودرست بكلية الحقوق، وعملت كمحامية تحت التمرين لترضي جدها الذى كان رافضًا فكرة دخولها إلى عالم الفن.

تعرف على قصة تهديد زبيدة ثروت

تعرضت زبيدة للتهديد من جدها بالحرمان من الميراث، ولكنها أصرت على موقفها وتركت المحاماة بعد فترة وتفرغت للتمثيل.

ودخلت زبيدة ثروت عالم الفن بعد فوزها في مسابقة ملكة جمال الشرق التى أقامتها مجلة الجيل، كما حصدت لقب مسابقة أجمل عشرة وجوه للسينما التي أقامتها مجلة الكواكب المصرية، ليختارها حسين حلمي المهندس لجمال عيونها ومثلت مع الفنان يحيى شاهين في فيلم الملاك الصغير.



زبيدة ثروت وقصة حب عبد الحليم حافظ



لم تكن حياة زبيدة ثروت هادئة بل كانت مليئة بالمطارادات الغرامية، ولعل قصة حب الفنان عبد الحليم حافظ هي الأشهر.

وأكدت زبيدة ثروت، في أكثر من لقاء تلفزيوني أن والدها رفض قصة ارتباطها بالعندليب أكثر من مرة إلا أنها ظلت تحبه وتمنت أن تدفن بجواره على الرغم من عدم معرفتها بحبه إلا بعد زيجتها الثانية.



زيجات زبيدة ثروت



تزوجت زبيدة 5 مرات، المرة الأولى كانت في العشرين من عمرها، وكانت من إيهاب الغزاوي، ضابط البحرية المصرية، لكن سرعان ما انفصلت عنه من دون أن تنجب أبناء، وبعدها تزوجت من المنتج السوري صبحي فرحات وهو والد بناتها الأربع ريم ورشا ومها وقسمت، وبعد انفصالها عنه تزوجت من المهندس ولاء إسماعيل، ثم بعده الفنان عمر ناجي، وكانت آخر زيجاتها من الكوافير اللبناني نعيم.