في ذكرى ميلاده.. ما هي أبرز المحطات والأعمال في حياة كريم محمود عبدالعزيز

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم الجمعة 14 يونيو ذكرى ميلادذكرى ميلاد الفنان كريم محمود عبدالعزيز أبن الفنان الكبير محمود عبدالعزيز و لهذا السبب يبرز لكم دوت الخليج الفني في هذا التقرير أبرز المحطات و الأعمال في حياة كريم محمود عبدالعزيز أبن الفنان الكبير محمود عبدالعزيز.

مولده

ولد في القاهرة، هو ابن الفنان محمود عبد العزيز، بدأ مسيرته الفنية في فيلم «البحر بيضحك ليه» عام 1995 ثم في عام 2000 في فيلم «الناظر»، إلى أدوار الثانوية بعدها قدم عدد من الأفلام السينمائية، تزوج من آن الرفاعي في يوليو 2011 وأنجب منها كندة وخديجة وحبيبة.

زوجاته

و تزوج من الصحفية «سماح غنيم» في عام 2002، لكن زواجهما لم يستمر، حيث انفصلا في العام التالي.

و في نوفمبر 2006، تزوج للمرة الثانية من «هايدي سرور» ورزقا بابنتهما «ملك» في أغسطس 2007، ورزقا بـ«علي» مع نهايات العام 2010.

اهم اعماله

2000: النمس - الطفل الراقص ، طفل على الشاطئ

2000: الناظر - نبيل

2008: بحر النجوم

2012: ساعة ونص

2012: حصل خير - فوزي

2013: هاتولي راجل - عمر

2013: عش البلبل - بلبل

2014: عمر وسلوى - عمر

2014: جوازة ميري - آدم جلال

2018: إطلعولي بره - يوسف

2021: موسى

2022: من أجل زيكو

2022: كيرة والجن (ضيف شرف) 2023: شلبي

2023: بيت الروبي

المسلسلات

2001: شجر الأحلام

2002: رجل في زمن العولمة

2004: محمود المصري

2006: أحزان مريم

2009: كلام نسوان

2010: بره الدنيا

2010: امرأة في ورطة

2012: 9 جامعة الدول

2012: باب الخلق.

2014: جبل الحلال

2015: الكابوس

2018: ربع رومي

2019: شقة فيصل-ميزو

2019: هوجان

2020: الاختيار (ضيف شرف) 2022: البيت بيتي الموسم الاول والثاني بدور كراكيري

2024: خالد نور وولده نور خالد المسرحيات

2023: البنك سرقوه

الرسوم المتحركة

1995: حكاية لعبة (آندي)