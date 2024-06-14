نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. مسلم يروج عن أحدث حفلاته الغنائية الجديدة في الساحل الشمالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج مطرب المهرجانات مسلم، عن أحدث حفلاته الغنائية الجديدة، والتي من المقرر أن تقام فى الساحل الشمالي، وذلك يوم الاتنين الموافق 17 يونيو ضمن حفلات عيد الاضحى، حيث شارك "مسلم" جمهوره ببوستر الحفل من خلال الستوري الخاص به بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

آخر أعمال مسلم

والجدير بالذكر آخر أعمال مسلم أغنية عم جيلك بالتعاون مع حودة بندق، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

كلمات أغنية عم جيلك



وجاءت كلمات أغنية عم جيلك /عم جيلك يلا

مش فاضيلك يلا

يلا جاتكوا البلا

والله ما تشغلونيش

احنا يابني الفرص

وانتوا كحك وقرص

ده اللي مني اتقرص

على سكتي ما يجيش

صعب نلعب سوا

لأ مفيش مستوى

دا انت نفخة هوا

يا ابني تلعب بيك

دا اللي خاب اتظبط

لما مني اتخبط

يا ابني بطّل عبط

كعبي عالي عليك

عشره منكوا بولد

واحد مني ببلد

معروف اني الاسد

مابيشغلهوش قرود

ضربه مني تدغدغ

ضربه منكوا تزغزغ

لما كنت مأنتخ

كنت شاغل عقول

الرجوله مش عضل

اهدى حبه يا بطل

دا اللي ييجي ع الخطر

اقروا فاتحه عليه

لو شيطان سوحك

همرجحوا وأمرجحك

كل يوم هجرحك

في اللي بالك فيه

اللي فات درمغه

واللي جاي نغنغه

احنا فوق في السما

وانتوا مش باينين

اللي نفسك فيه

فايته ومعديه

جاي تحك في ايه

انتو اصلًا مين

انتوا هابطين أو ي

واحنا جامدين أو ي

ملناش دراع يتلوي

احنا ع المظبوط

في الدماغ تكتكه

في الجيوب استكه

مش بتوع فزلكه

وانتوا طلقات صوت

اللي فات معلش

واللي جاي فريش

احنا منتقارنش

بيكوا في اي حاجه

احنا زي الفل

وانتوا زي الكل

دوغري ملناش حل

مظبوطين بزياده

نفسي يوم اشوفلكوا

يمكن اشهدلكوا

سمعوني حسكوا

ولا صوتكوا mute

