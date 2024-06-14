تعرف على أبرز تصريحات حنان مطاوع في بودكاست "كلام عائلي"

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أحمد جودة - القاهرة - نجحت النجمة حنان مطاوع في جذب الانتباه من خلال ظهورها بودكاست كلام عائلي الذي يقدمه صدقي صخر.



وكشفت النجمة حنان مطاوع عن بدايتها الفنية وعن سبب تسمية ابنتها الصغيرة أماليا.



وقالت: "في البداية ارتباط اسمي بوالدي كرم مطاوع كان عاملي مشكلة وكنت حابة الناس تتعرض عليا أنا بعيدًا عن والدي، وأحيانًا كنت بحاول أختفي وكنت عايزة أغير اسمي في البداية، ولكن أنا بشكر ربنا على ارتباط اسمي بعائلتي الفنية".



حنان مطاوع:بحب أقرأ في التاريخ الإسلامي وكنت عايزة اسمي بنتي نُسيبة



وأضافت: بحب أقرأ في التاريخ الإسلامي وكنت عايزة اسمي بنتي نُسيبة أو رُفيدة ولكن زوجي رفض بعديها اتفقنا أننا نسمي أماليا وهو اسم مصري فرعوني، معناه الأميرة الصغيرة ابنة الملك، واتمنى لها النجاح في حياتها وتكون أحسن الناس.



حنان مطاوع تنتهي من مسلسل هابي هالوين



انتهت النجمة حنان مطاوع من تصوير أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "هابي هالوين" وقد تعرض العمل للعديد من الأزمات أدت إلى تأجيل عرضه.



حنان مطاوع تنتظر عرض فيلم هابي بيرزداي

وعلى صعيد آخر، تنتظر الفنانة حنان مطاوع من عرض أحدث أعمالها السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم " هابي بيرزداي"، بطولة نيللي كريم، والعمل تدور أحداثه في إطار تشويقي احتماعي ويناقش فكرة عمالة الأطفال ومن تأليف وإخراج سارة جوهر.



آخر أعمال حنان مطاوع



والجدير بالذكر آخر أعمال حنان مطاوع مسلسل صوت وصورة، تأليف محمد سليمان عبدالمالك وحقق العمل رد فعل واسع وقت عرضه وشارك فيه كل من نجلاء بدر، وليد فواز، مراد مكرم، صدقي صخر، أحمد ماجد، إيمان الشريف وآخرين.

