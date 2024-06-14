الفنان إيهاب فهمي وزوجته والفنان إسماعيل فرغلي ببرنامج واحد من الناس ثاني ايام العيد.. الاثنين

القاهرة - محمد ابراهيم - في حلقة فنية خاصة في سهرة ثاني ايام العيد في العاشرة من مساء ببرنامج واحد علي شاشة قناة الحياة، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي الفنان إيهاب فهمي وزوجته والفنان إسماعيل فرغلي .

ويتناول اللقاء كشف العديد من الاسرار حول الحياة الخاصة للفنان ايهاب فهمي وزوجته سارة وجيه وبداية التعارف بينهما فى انتخابات نقابة المهن التمثيلية وعلاقتهما ببعض وبخاصة في ايام عيد الاضحي والعيدية.

كما يستضيف الليثي الفنان إسماعيل فرغلي وحديث من القلب عن ذكرياته مع العيد واول إنسان يهنيه بالعيد، واهم الطقوس التي يحافظ عليها في العيد، وعلاقته بالموسيقي، وأدواره الفنية بمسلسل العيلة، ومسلسل مكتوب عليا والعديد من الأعمال الفنية الاخري.

يذاع برنامج واحد من الناس في سهرة ثاني ايام عيد الاضحي بقناة الحياة