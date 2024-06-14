تركي آل الشيخ يكشف عن إيرادات فيلم "ولاد رزق 3"

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشف المستشار تركي آل الشيخ عن إيرادات فيلم “ولاد رزق 3” أمس الخميس.

حيث شارك تركي آل الشيخ جمهوره بمنشور من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأرفق بالمنشور تعليقًا قال فيه:" ولاد رزق٣... 8 مليون و120 الف جنيه ثاني يوم عرض في مصر، ولسه العيد... يعني 13 مليون في يومين في مصر".

إيرادات فيلم ولاد رزق 3



وتمكن فيلم “ ولاد رزق 3 ” من بطولة الفنان أحمد عز من تصدر شباك التذاكر، في أولي أيام عرضه بالسينمات المصرية.



إيرادات فيلم ولاد رزق الجزء الثالث

وحقق الفيلم في أول يوم لعرضه في مصر إيرادات وصلت إلي 4،401،060 جنيها.

تعرف على أحداث فيلم ولاد رزق الجزء الثالث



وتدور أحداث فيلم ولاد رزق 3 حول سرقة أبطال العمل شيئا ثمينا من تايسون فيوري، الأمر الذي سوف يقلب حياتهم رأسا على عقب، حيث يتسبب في دخولهم العديد من الصراعات التي ستدور في إطار من الأكشن والدراما

أبطال فيلم ولاد رزق الجزء الثالث

و االفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، ومن أبرز ضيوف الشرف الملاكم العالمي تايسون فيوري، وكريم عبدالعزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.