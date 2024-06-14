نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد جمال يكشف عن نتيجته بالثانوية العامة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

حل المطرب أحمد جمال ضيفًا من خلال بودكاست فايق ورايق، والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق،



وكشف أحمد جمال عن مجموعه بالثانوية العامة وعن أغرب موقف تعرض له.



وقال:" جبت ٩٦ في المئة في تانية ثانوي، ومكنش عاجبني لأن صيدلة وطب مجموعهم كان عالي، وفي ثالثة ثانوي اجتهدت وجبت ١٠٠ في المئة".



فيما مازح الإعلامي إبراهيم فايق قائلا ً: "أقسم بالله أنا أول مرة في حياتي أقعد مع حد جايب ١٠٠ في المئة في ثانوي دا شرف عظيم أنا مصاحب على علوكا".



أحمد جمال يكشف عن أغرب موقف طريف تعرض له



وأضاف:" في إحدى المرات كان هناك فرح في الريف ولسوء الحظ كان هناك مشاكل أو تار بين العائلات ففوجئت بحاج على المسرح موجه السلاح ويقول قف الفرقة ".



آخر أعمال أحمد جمال

والجدير بالذكر آخر أعمال أحمد جمال أغنية في بيتها، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

كلمات أغنية في بيتها

وجاءت كلمات الأغنية /انا اكتفيت وعندي حق في القرار

وهخسرك اكيد ده انسب اختيار

مش واخده بالك ان انا عديت كتير

وكل مره بقلب الموضوع هزار

انا اكتفيت خلاص بقيت واحد جديد

طبيعي من اللي شوفتو منك استفيد

عملتي كل حاجه كرّهتني فيكي

خلاص خرجتي من حياتي ده الاكيد

فعلا انتي كنتي غلطه

عادي تتنسي النهارده

انتي حلك الفراق

الحكايه دي نهايتها

بس متخافيش في بيتها

اللي كان معاكي فاق

مفيش عشم ما بينا حتى للعتاب

دي قصه يتقفل وراها الف باب

معايا شوفتي مني بس كل خير

وكان تملي رد فعلك الغياب