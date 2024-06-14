نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يسرا اللوزي تشارك خالد النبوي بطولة "السراب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ يسرا اللوزي تصوير حلقات مسلسل السراب وهو العمل الذي يجمعها لأول مرة مع النجم خالد النبوي، والمسلسل مكون من عشر حلقات

ومن المقرر أن يتم عرضه على منصة TOD الرقمية، يتناول المسلسل في إطار اجتماعي مشوق مجموعة من العلاقات المعقدة التي تسلط الضوء على الخيانة والحب والتضحية.

أبطال العمل

المسلسل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد، كما يشارك في بطولته نجلاء بدر، دايموند عبود، إنچي المقدم هاني عادل، أحمد وفيق، جيهان الشماشرجي، أحمد مجدي.

صلة رحم



كان آخر أعمال الفنانة يسرا اللوزي مسلسل “صلة رحم” الذي حاز على إشادات كبيرة من الجمهور والنقاد على حد سواء، حيث قدمت فيه دور ليلى الطبيبة النفسية التي تتعرض لحادث كبير يؤدي لإجهاضها كما يتسبب بفقدانها للرحم، ويلجأ زوجها بعد ذلك إلى تأجير رحم امرأة أخرى لإيجاد فرصة أخيرة لهما للإنجاب، والمسلسل من بطولة إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، تأليف محمد عبية، وإخراج تامر نادي.

