نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد الرافعي: كريم قاسم من أهم أسباب نجاحي في 'ولاد رزق 3' في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - عبر الفنان أحمد الرافعي عن سعادته بردود الفعل القوية عن نجاح شخصية سلطان الغول التي يقدمها في أحداث الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق.



وأكد الرافعي خلال لقاءه مع الإعلامي أحمد عزالدين أنه يشعر بالامتنان الشديد للمخرج طارق العريان بعد ترشيحه له قائلا "بشكر طارق العريان وقلتله في أول جلسة شكرا جدا انك شوفتني في التركيبة دي لأنه دور في تمثيل حقيقي ويجري ريق أي فنان علشان يعمله ".



وأشاد الرافعي بفريق عمل وصناع الفيلم ووجه لهم الشكر على احتضان داخل فريق عمل الفيلم واختص منهم بالذكر الفنان الشاب كريم قاسم قائلا "مبسوط بالشغل مع كل الأبطال لكن بالذات بشكر كريم قاسم لأنه خلال تصوير أحد المشاهد الهامة جدا بالفيلم جالي وقعد واتكلم معايا كلمتين فادوني جدا في الشخصية والتصوير والتحضير للمشهد".



وتصدر فيلم "ولاد رزق" الجزء الثالث قائمة الإيرادات اليومية، وحصد أمس الخميس إيرادات بلغت 8 ملايين و120 ألفًا و261 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال يومين له بالسينمات المختلفة 12 مليونًا و521 ألفا و321 جنيهًا.



فيلم ولاد رزق - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.