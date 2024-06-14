نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة.. صور حورية فرغلي في كواليس 'سيما ماجي' والكشف شخصيتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة حورية فرغلي عن سعادتها ببدأ تصوير أولى مشاهد أحدث أعمالها الدرامية والذي يحمل اسم "سيما ماجي".

وبدأت حورية فرغلي تصوير مشاهدها في إحدى الديكورات الخاصة داخل فيلا بطريق المنصورية، وجمعتها المشاهد بالفنانة رانيا يوسف، ومادلين طبر، والفنان كمال أبو رية.

وأكدت حورية فرغلي أن الشخصية التي تجسّدها ضمن أحداث مسلسل "سيما ماجي"، جديدة عليها ولم تقدمها من قبل، حيث تجسّد شخصية سيما تعمل طبيبة ليس لديها الحظ في الزواج أو انجاب الأطفال، وتزوجت أكثر من مرة للبحث عن الحب الحقيقي.

تدور أحداث مسلسل سيما ماجي في إطار اجتماعي تشويقي حول الصراع الدائم بين الخير والشر وبين الحب والمال كما تتطرق أحداث المسلسل إلى مناقشة قضية تهم المجتمع في الآونة الأخيرة وهي السادية والعنف باسم الحب، وارتكاب جرائم لا يحاسب عليها القانون وهي التلاعب بمشاعر وحياة المرأة، من خلال مشاهد مليئة بالإثارة والتشويق.

مسلسل سيما ماجي، بطولة رانيا يوسف، وحورية فرغلي، وكمال أبو رية، ومادلين طبر، ومحمد أبو داوود، وسحر رامي، من تأليف حسان دهشان، وإخراج تامر السعدني، ومدير التصوير الدكتور محمد شفيق. يذكر أن آخر أعمال الفنانة حورية فرغلي في الدراما كان مسلسل "أيام"، الذي عرض في عام 2021، وشارك في بطولته عدد من النجوم، ومنهم: أحمد صفوت، رياض الخولي، سلوى الخطاب، شيري عادل، لقاء سويدان، إلى جانب عدد كبير من النجوم، ومن تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.