تفاصيل شخصية عصام عمر في فيلم "سيكو سيكو"

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أحمد جودة - القاهرة - بدأ النجم الشاب عصام عمر مؤخرا تصوير دوره في فيلمه الجديد "سيكو سيكو"، والعمل من تأليف محمد الدباح، إخراج عمر المهندس.





شخصية عصام عمر في فيلم "سيكو سيكو"





ويجسد الفنان عصام خلال أحداث فيلم "سيكو سيكو" شخصية رجل يعمل في شركة شحن.





تفاصيل فيلم "سيكو سيكو"





وتدور أحداث فيلم سيكو سيكو في إطار اجتماعي كوميدي، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، والعمل من تأليف محمد الدباح، إخراج عمر المهندس، ومن إنتاج أحمد بدوي والشركة المتحدة للإنتاج السينمائي وفيلم سكوير.





آخر أعمال الفنان عصام عمر

ومن الجدير بالذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي شارك بها الفنان عصام عمر هو مسلسل بعنوان "مسار إجباري" والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024، وحقق العمل نجاحا كبيرا أثناء عرضه في شهر رمضان الكريم، وهو مسلسل "مسار إجبارى" معالجة درامية باهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.