فيلم خمس جولات يتصدر الأعلى مشاهدة في الوطن العربي على Yango play

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر فيلم فيلم خمس جولات “FIVE ROUNDS” للنجم ماجد المصري وبطولة آدم شرقاوي، نور النبوي، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، قائمة الأفلام الأكثر مشاهدة في مصر والوطن العربي على منصة Yango play الرقمية بعد يومين من بدء عرض على المنصة.

طرح فيلم خمس جولات على يانجو بلاي

وجاء طرح فيلم خمس جولات على منصة يانجو بلاي، بعد مرور عدة أشهر على طرحه في دور العرض السينمائي، وتصدر القائمة وجاء بعده فيلم أبو نسب لمحمد أمام وفيلم أنف وثلاث عيون لظافر عابدين.

أبطال فيلم خمس جولات

ويضم فيلم خمس جولات مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين ومنهم، دم الشرقاوي، نور النبوي، وماجد المصري، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبد المنعم، مدير تصوير أحمد عبد العزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبد العزيز، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف

قصة فيلم خمس جولات

وتدور أحداث فيلم خمس جولات حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغنيي الراب وتفاصيل الراب باتلز والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.



وكان حرص أبطال فيلم خمس جولات على مشاهدة الفيلم مع الجمهور في السينمات ضمن جولتهم بعد طرح العمل مؤخرًا، الجمهور العديد من الصور مع كل من الفنان ماجد المصري، وآدم شرقاوي، وداليا شوقي، ورافقهم المنتج يحيى علام.

سحب خمس جولات من السينما

قررت دور العرض السينمائية، سحب فيلم "خمس جولات" بطولة آدم الشرقاوي ونور النبوي من السينما المصرية وذلك بعد مرور 3 أسابيع على عرضه، حيث حقق إيرادات ضعيفة للغاية 580 ألف جنيه فقط في خلال أسبوعين.