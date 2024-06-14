نجوم العراق يشيدون بفيلم "ولاد رزق" بعد طرحه في السينمات

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل فيلم "ولاد رزق 3" للنجم احمد عز وعمرو يوسف والمخرج طارق العريان نجاحه وقبل بدء عيد الأضحي في دور العرض السينمائية المختلفة في مصر وخارجها.

وعرض أمس الفيلم في سينمات العراق وكان هناك عرض خاص في بغداد بحضور مجموعة من فناني العراق الذين أشادوا بالفيلم وفريق العمل من خلال برنامج " سينما العراق".

وقد عبروا عن مدى انبهارهم بالمشاهد والتصوير والإخراج وأيضًا الأداء، حيث وصفوا العمل بأنه أضخم انتاج عربي، وأنهم مدة عرض الفيلم وأنهم في انبهار من مشاهد الأكشن والكوميديا وأيضا لوكيشن التصوير وطابع الكوميديا الموجود في العمل.

وعرض أول أمس فيلم ولاد رزق الجزء الثالث في دور العرض السينمائية المختلفة، وتصدر العمل شباك التذاكر منذ أول يوم عرض حيث وصلت الإيرادات في ثاني أيام عرضه إلى 14 مليون جنيه مصري.

تعليق المستشار تركي أل شيخ على تصدر الفيلم شباك التذاكر:

وفي سياق آخر علق المستشار تركي آل شيخ على نجاح فيلم ولاد رزق من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك وقال:" ولاد رزق٣، ٨ مليون و١٢٠ الف جنيه ثاني يوم عرض في مصر ولسه العيد... يعني ١٣ مليون في يومين في مصر.واللي في الصورة شاب طلع لي صدفه في اليوتيوب وعجبني تحليله ل الافلام وطريقته المحترمة في الطرح، المفروض إلى زيه نشجعهم ... للاسف إلى يحللون الأفلام فيه كثير منهم يفتقد لـ الاحترافية والطرح الهادف المحترم الا من رحم الله ( مش الكل)".

تفاصيل فيلم "ولاد رزق":

ويعرض فيلم ولاد رزق الجزء الثالث، في دور العرض السينمائي، في موسم عيد الأضحى المبارك 2024، للمنافسة به في شباك التذاكر.