'ولاد رزق 3' يحقق 13 مليون جنيه في يومين عرض

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أحمد جودة - القاهرة - يشهد موسم عيد الأضحى المبارك لهذا العام منافسة قوية بين عدة أفلام، ويعد فيلم ولاد رزق 3 من أبرز الأفلام التي تدخل في المنافسة بجدارة وحقق عدد كبير من الإيرادات في يومين فقط من عرضه في السينمات.



"ولاد رزق 3" يتصدر إيرادات أفلام عيد الأضحى

شهد شباك تذاكر فيلم ولاد رزق 3 إقبالا جماهيريًا كبيرًا بعد يومين فقط من طرحه في السينمات المصرية، حيث بلغت عدد إيرادات الفيلم 13 مليون جنيه في يومين عرض، وهو يعد رقم قياسي بالأخص لأنه تم عرضه قبل العيد بأيام، وبذلك احتل فيلم ولاد رزق 3 المركز الأول في ترتيب الأفلام المنافسة في موسم عيد الأضحى المبارك.



أبطال فيلم ولاد رزق 3

يضم الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق 3- القاضية كوكبة كبيرة من نجوم الفن على رأسهم الفنان أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، نسرين أمين، سيد رجب، أسماء جلال، علي صبحي، محمد ممدوح، كريم قاسم، أحمد الرافعي، تايسون، محمد لطفي، منى ممدوح، فيدرا، إياد نصار، أحمد فهمي، بالإضافة إلى ظهور الفنان كريم عبد العزيز ورزان المغربي كـ ضيوف شرف، والعمل من تأليف صلاح الجهيني والإخراج لـ طارق العريان.



أفلام أخرى منافسة في موسم عيد الأضحى

وإلى جانبه توجد عدة أفلام أخرى تشارك أيضًا في موسم عيد الأضحى المبارك لهذا العام الحالي 2024، أبرزهم فيلم أهل الكهف بطولة الفنان خالد النبوي، فيلم اللعب مع العيال بطولة الفنان محمد إمام، وأيضًا فيلم عصابة الماكس من بطولة أحمد فهمي.