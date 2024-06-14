نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إخفاء لتدينه وقصة حب.. علاقة خالد النبوي بغادة عادل في أهل الكهف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعرض حاليًا فيلم أهل الكهف ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المقبل وينافس منافسة قوية بين العديد من الأفلام أبرزهم ولاد رزق 3.

دور خالد النبوي في فيلم أهل الكهف

ويعيش الفنان خالد النبوي قصة حب أسطورية مع الفنانة غادة عادل خلال أحداث الفيلم، على الرغم من مرور أحداث الفيلم بزمنين مختلفين.

ويجسد خالد النبوي في أحداث الفيلم دور "القائد سبيل"، الذي يقوم بإخفاء تدينه عن الملك، ويحب ابنته بالتبني "الأميرة بريسكا"، التي تقوم بتجسيدها غادة عادل، ولكن بعد هربه من بطش الملك، يضطر إلى الاحتماء بالكهف، وهو 6 أشخاص آخرين، ويعودون مجددًا إلى الحياة بعد مرور 300 عام على تلك الواقعة، وفي قصر الملك الجديد يتعرف على غادة عادل من جديد ولكن بشخصية مختلفة، ويقع في حبها مجددًا.

أبطال فيلم أهل الكهف

فيلم أهل الكهف يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

أحداث فيلم أهل الكهف

فيلم أهل الكهف مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 7 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم بعد هروبهم من من بطش الملك "ديقيانوس"، وعندما يعودون إلى المملكة، ويصطدمون بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلون في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم للحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة أخرى إلى الكهف انتظارا للموت.

إيرادات فيلم أهل الكهف

وبلغ إيرادت في يومه الثاني أمس الخميس 14 يونيو الجاري، 303 آلاف و97 جنيه، ليبلغ إجمالي ما حققه من إيرادات في يومين 465 ألف و179 جنيه.