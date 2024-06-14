نقابة المهن التمثيلية تحذر من التعامل مع ورش التمثيل

القاهرة - محمد ابراهيم - قامت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، من التعامل مع أي جهات تقوم بالترويج لورش التمثيل أو أي اختبارات تخص مجال التمثيل، مؤكدة أن النقابة لا تعترف بها وستتخذ كل الإجراءات القانونية ضد مثل هذه الكيانات.

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في وقت سابق، قد أوضح إنه لا يوجد علاقة بين النقابة وأي ورشة من الورش التي يتم الإعلان عنها والترويج لها، مشيرًا إلى أن النقابة لا تعترف بها.

دعوة نقابة المهن التمثيلية لمكاتب الكاستينج

يشار إلى أنه كانت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، قد وجهت دعوة إلى مكاتب الكاستينج للعمل تحت إشرافها والتقدم بطلب للنقابة بشكل قانوني.

وقالت النقابة في بيان لها: على من يرغب من مكاتب الكاستينج العمل تحت مظلة وإشراف نقابة المهن التمثيلية، التقدم للنقابة باسم المكتب واسم المسؤول عنه، من يوم 10 ديسمبر، المواعيد من 6 إلى 11 مساءً، من الأحد إلى الخميس.

آخر ظهور لأشرف زكي

يذكر إنه كان الدكتور أشرف زكي قد حرص على حضور تكريم الفنانة سميحة أيوب يوم الأربعاء الماضي، حيث قال أشرف زكي خلال حفل تكريم سمحية أيوب داخل دار الأوبرا على خشبة المسرح الصغير، إنها تاريخ مصر ورمز من رموز الفن في العالم العربي، متابعًا: "اتعلمت منها الإدارة والإخلاص وحب الناس، وأدارت المسرح القومي بقوة".