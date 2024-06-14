نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض نوستالجيا ٨٠/٩٠ من إخراج تامر عبدالمنعم على مسرح السامر في عيد الأضحى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تبدأ فرقة السامر التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة عرض الدراما الإستعراضية الغنائية نوستالجيا "٨٠/٩٠" وذلك من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك علي مسرح السامر في تمام الساعة ٩ مساءا. يستمر عرض ٨٠/٩٠ لمدة ثلاثة أيام على أن يبدأ العرض مرة أخرى في القناطر يوم ٢٠ يونيو ولمدة ليلة واحدة.

وفي سياق آخر يستأنف عرض ٨٠/٩٠ عروضه خلال الإجازة الصيفية بشتى المحافظات الساحلية، والعمل رؤية وإخراج تامر عبد المنعم وبطولة أعضاء فرقة السامر المسرحية، إستعراضات فرق بورسعيد والحرية وسوهاج وروض الفرج للفنون الشعبية، إعداد التصور الموسيقي وأعاد التوزيع الموسيقي للعرض محمد مصطفي، ديكور المهندس محمد جابر، ماكياج إسلام عباس، مصمم أزياء رنا عبد المجيد، إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الأستاذ عمرو البسيوني.

تامر عبد المنعم يدعم عمرو دياب:

ويذكر أن حرص الفنان تامر عبد المنعم على دعم عمرو دياب وذلك بعد تعرض الفنان عمرو دياب لعنف شديد من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعد صفعه شاب حاول أن يلتقط معه صورة تذكارية في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي وابن رجل الأعمال منصور عامر أثناء غناء عمرو دياب أغنيه إنت الحظ.

وقال عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" حيث نشر قائلًا: "باختصار شديد كل واحد يلزم مكانه حتي لا يختلط الحابل بالنابل، حضرتك سواق يبقي مكانك العربية بره مش جوه قاعة فرح وكمان علي مسرح العريس والعروسة والأهل والأصدقاء المقربين ونجوم الحفل عشان كده في الحفلات بيكون فيه تذكرة ب١٠٠ جنيه وتذكرة ب٣٠ الف".

وتابع قائلًا: "أنا مش بحتقر حد ولكن في مساحة لا يحب اختراقها إلا لمن له الحق في ذلك..

تصرف غريب علي من يتواجد في هذا المكان أدي إلى رد فعل غريب ايضا علي المكان.. كل واحد لو لزم حدوده المسألة تتحل".