رامي صبري يتصدر تريند تويتر بدويتو Attraction  مع الأوكرانية اتولوبوف

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر النجم رامي صبري الترند الأول على موقع التدوينات القصيرة X "تويتر سابقا" بالدويتو الأخير Attraction الذي أطلقه بالتعاون مع الفنانة الأوكرانية اتولوبوف.

الدويتو الأخير هو ريميكس لأغنية Attraction الشهيرة التي حققت مشاهدات عالية عالميا، وأضاف عليها رامي صبري كلمات عربية من تأليف الشاعر تامر حسين.

كما أن الأغنية Attraction الأساسية حققت أكثر من 300 مليون مشاهدة على جميع منصات التواصل الاجتماعي، ويمثل Attraction بالعربي النسخة العربية منها.

أغنية القضية مكملة

يشار إلى إنه طرح المطرب رامي صبري، خلال الساعات الأخيرة، أغنيته الجديدة، والتي تحمل اسم "القضية مكملة"، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني، بعد تصاعد الأحداث مؤخرا في مدينة رفح.

ونشر رامي صبري عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات" انستجرام"، مقطع من الأغنية، وعلق عليه قائلًا: "أكيد نهاية اللي افترى، أكبر عقاب من ربنا".

كلمات أغنية القضية مكملة

ومن كلمات الأغنية: بيبتسملك مش جبان

بُص الشجاعة اللى ف عينيه

الأرض أرضه من زمان

أنت اللى مِتاقِل عليه

طمعك وجشعك دول عموك

م الإنسانية جردوك

وبقيت شايفها أرض أبوك

مش أرضهم ولا أرضنا

لسه القضية مكمله

لسه الحكايه مطوله

وأكيد نهاية اللى إفترىّ

أكبر عقاب من ربنا

أعمال رامي صبري المقبلة

ويستعد رامي صبري خلال الفترة القادمة لإطلاق عدد من المفاجآت لجمهوره بالإضافة إلى إحياء عدد من الحفلات الضخمة داخل وخارج مصر.

آخر أعمال رامي صبري



وكان النجم رامي صبري أصدر ألبومه الأخير “النهايات أخلاق” خلال الأشهر الماضية وحقق نجاحا كبيرا حيث أطلقه من 12 أغنية وتصدرت مجموعة كبيرة منها التريند ومنها: “بين الحيطان”، “كل سنة”، “مبسوط يا بعد”، “بحكي عليكي”، “النجومية”، “جت سليمة”، “أمان يا قلبي”، “ليك غلاوة عندي”، “حلفتك بالليالي”، و”جامد”.