لطيفة تتحدث لأول مرة عن وفاة والدتها.. ماذا قالت؟

القاهرة - محمد ابراهيم -

حلت النجمة لطيفة التونسية ضيفة على برنامج on set الذي تقدمه إنجي يحيى ويعرض مساء الجمعة من كل أسبوع على شاشة قناة on، في حلقة استثنائية وخاصة فتحت فيها النجمة لطيفة قلبها وتحدث عن ألبومها الجديد ومجموعة الكليبات التي صورتها بتقنية ال AI في تجربة هي الأولى من نوعها في مصر والعالم العربي وأخرجها وليد ناصيف

وتحدث لأول مره عن وفاة والدتها وكيف شعرت بوقتها في هذا الموقف الذي جعلها تغيب عن الوعي ولولا عناية رب العالمين لكانت جرحت رأسها.



كما تحدثت أيضًا عن ذكرياتها مع الراحل عبد الوهاب محمد ومراحلها الغنائية، وطالبت الموسيقار عمر خيرت بايجاد الوقت للتعاون معه من جديد، مؤكده رفضها لتجسيد سيرتها الذاتيه من خلال أعمال فنيه، وغيرها من الاسرار التي باحت بها لانجي يحيى وفريق برنامج on set لأول مرة.



برنامج on set يعرض الجمعة من كل اسبوع في السادسة مساءً ويخرجه ياسر العليمي وفي رئاسة التحرير هشام حمزه ومدير التحرير خلود أبوالمجد والإنتاج الفني هديل هاني.