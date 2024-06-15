نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق تصوير مسلسل "سيكو سيكو".. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان طه دسوقي، أمس عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، عن إنطلاق تصوير مسلسله الجديد الذي يحمل عنوان "سيكو سيكو"، والذي يشاركه في بطولته الفنان عصام عمر.

شارك طه دسوقي، جمهوره بصورة من كواليس تصوير المسلسل تجمعه بالفنان عصام عمر، وعلق عليها قائلًا: "توكلنا على الله بدء تصوير فيلم سيكو سيكو، تاليف محمد الدباح واخراج عمر المهندس".

آخر أعمال طه دسوقي

يذكر أن آخر أعمال طه دسوقي الفنية، هو مسلسل "حالة خاصة"، الذي تم عرضه مؤخرًا، على منصة "watch it”، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا فور عرضه.

أبطال وصناع مسلسل "حالة خاصة"

شارك في بطولة مسلسل "حالة خاصة" بجانب الفنان طه دسوقي مجموعة كبيرة من الفنانين أبرزهم: غادة عادل، أحمد طارق، وهاجر السراج، وحسن أبو الروس، والعمل من إخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج شركة تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.



آخر أعمال عصام عمر

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان عصام عمر الفنية، هو مشاركته في بطولة مسلسل "مسار إجباري" بجانب الفنان أحمد داش، والذي تم عرضه في موسم رمضان 2024، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا خلال فترة عرضه.

أبطال وصناع مسلسل "مسار إجباري"

ضم المسلسل عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: عصام عمر، أحمد داش، صابرين، بسمة، ياسمين العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وغيرهم من الفنانين، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي ومن إخراج نادين خان.