نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض فيلم "ولاد رزق 3" بسينما الشعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعرض فيلم "ولاد رزق 3" بسينما الشعب في كل من "قصر السينما بجاردن سيتي، قصر ثقافة روض الفرج، مكتبة البحر الأعظم، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة دمنهور، سينما هيبس بالوادي الجديد، قصر ثقافة الزقازيق، قصر ثقافة الأنفوشي، سينما السادات بالمنوفية، قصر ثقافة القناطر، قصر ثقافة أبو المطامير، بيت ثقافة ديرب نجم" ضمن افلام موسم عيد الأضحى تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

أحداث فيلم “ولاد رزق 3”

تدور أحداث فيلم “ولاد رزق 3” حول سرقة أبطال العمل شيئا ثمينا من تايسون فيوري، الأمر الذي سوف يقلب حياتهم رأسا على عقب، حيث يتسبب في دخولهم العديد من الصراعات التي ستدور في إطار من الأكشن والدراما.

أبطال فيلم ولاد رزق الجزء الثالث

والفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، ومن أبرز ضيوف الشرف الملاكم العالمي تايسون فيوري، وكريم عبدالعزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.