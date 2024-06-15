نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسيارة فاهرة.. محمد رمضان يروج لأحدث أعماله الغنائية الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج النجم محمد رمضان لأحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "مفيش كده"، ومن المقرر أن يتم طرحها في ليلة عيد الأضحى.

حيث شارك "رمضان" جمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" مقطعًا قصيرًا من الأغنية، التي تحمل اسم "مفيش كده".



وظهر محمد رمضان في الفيديو وهو يكشف الغطاء عن سيارة رياضية تحمل لقب "نمبر وان" الذي اشتهر به.

تعليقات الجمهور على منشور محمد رمضان

وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات ألف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، الأغنية هتبقى نار، وغيرها من التعليقات.



محمد رمضان بوجه مختلف في أسد أسود



وعلى صعيد آخر، يحضر محمد رمضان حاليًا لفيلم "أسد أسود" ويشارك في بطولته رزان جمال، خالد الصاوي وماجد الكدواني، من تأليف محمد دياب، شيرين دياب، وخالد دياب.

آخر أعمال محمد رمضان

والجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "جعفر العمدة"، والذي تصدر التريند فور عرضه على الشاشة، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، وعدد آخر من الفنانين .