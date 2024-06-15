وزارة السياحة والآثار: تشكيل غرفة عمليات بالإدارة المركزية لشركات السياحة خلال أجازة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 يونيو 2024 02:29 مساءً - قامت، وزارة السياحة والآثار، بتشكيل غرفه عمليات من ممثلى الإدارة المركزية لشركات السياحة، خلال أجازة عيد الأضحى المبارك، اعتباراً من أمس الجمعة الموافق 14/6/2024 وحتى يوم السبت الموافق 22/6/2024، وذلك لتلقى وبحث أي شكاوى أو مخالفات ترد من السائحين الأجانب أو المواطنين المصريين خلال هذه الفترة وتذليل أي عقبات قد تواجههم، وكذلك متابعة حالة حجاج السياحة المصريين المتواجدين لأداء فريضة الحج في الأراضي السعودية وطمأنة ذويهم في مصر .

ويأتى ذلك تأكيداً على الدور الرقابى والتنظيمى الذى تقوم به الوزارة لضبط منظومة العمل السياحى وحرصها على التأكد من جوده الخدمات المقدمة حفاظاً علي سلامة السائحين والمواطنين، وكذلك حجاج السياحة.

ومن جانبها، أوضحت الأستاذة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري، إلى أنه يمكن التواصل مع غرفة العمليات من خلال رقم الهاتف / 01550008630 – 01550008633

وأضافت أنه تم توجيه ممثلى غرفة العمليات للعمل على سرعة بحث وحل الشكاوى التى ترد من السائحين والمواطنين، بالإضافة إلى التأكد من التزام كافة الشركات السياحية بتنفيذ كافه البرامج السياحية المُخطر بها.

هذا ويتم استقبال كافة الشكاوى المتعلقة بالمواطنين والسائحين من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء أو من خلال ما يتلقاه الخط الساخن للوزارة (19654) والذي يعمل لتلقى كافة شكاوى ومقترحات زائري المقصد السياحي المصري من المصريين والسائحين، وذلك من منطلق حرص الوزارة على توفير سبل وآليات للتواصل مع كافة الزائرين والسائحين والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لهم.