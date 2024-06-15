تارا عماد تنضم لقائمة أبطال فيلم "سيكو سيكو"

القاهرة - محمد ابراهيم - انضمت الفنانة تارا عماد إلى قائمة أبطال فيلم "سيكو سيكو"، والفيلم من تأليف محمد الدباح، إخراج عمر المهندس، ومن إنتاج أحمد بدوي والشركة المتحدة للإنتاج السينمائي وفيلم سكوير، ويضم الفيلم مجموعة من الفنانين أبرزهم طه الدسوقي وعصام عمر، وديانا هشام وغيرهم من الفنانين.



آخر أعمال تارا عماد

يشار أن آخر أعمال تارا عماد، الدرامية مسلسل جودر، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، ودارت أحداثه في إطار من الخيال والفانتازيا، من خلال حكايات شهرزاد للملك شهريار، نتابع حكاية جودر ابن عمر المصري، الذي تتعقد حياته ويصبح في صراع مع العدو (شمعون) حيث يقع على عاتقه مهمة حل لغز كبير عن طريق الوصول إلى كنوز الحكيم (شمردل) الأربعة.

أبطال مسلسل جودر

والمسلسل من بطولة، ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.