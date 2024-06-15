نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. تعرف على أبرز المحطات الفنية لـ الكاتب والسيناريست السوري فؤاد حميرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الكاتب والسيناريست السوري فؤاد حميرة تريند محرك البحث جوجل، بعد وفاته أمس الجمعة،إثر نوبةٍ قلبية حادّة، ويرصد دوت الخليج الفني في هذا التقرير أبرز المحطات الفنية له.



نشأة فؤاد حميرة



نشأ فؤاد حميرة في سوريا، وهو من مواليد العام 1965، وقد عمل مدير تحرير جريدة "الدستور" لمدة عشر سنوات، وكانت بداياته في مجال الدراما السورية من خلال مسرح "الشبيبة"، ثم في المسرح الجامعي ومسرح "العمال" قبل أن يتعرّف لاحقًا على الفنان والمخرج سليم صبري الذي أخذ بيده وعلمه الأسس الصحيحة في كتابة السيناريو الخاص بالدراما التلفزيونية، ليقدم نتاج ذلك مسلسله الحصرم الشامي "2007".

أبرز المحطات الفنية لـ الكاتب والسيناريست السوري فؤاد حميرة

نجح فؤاد حميرة بالعديد من الأعمال الفنية أبرزها "شتاء ساخن" و"الإمام الشافعي" و"ممرات ضيقة"، بالإضافة إلى مشاركته الدرامية في الجزء الرابع من مسلسل "الهيبة".

وكشف الراحل في تصريحات سابقة عن أسباب غيابه وقلة أعماله أن الكثير من شركات الإنتاج ترفض العمل معه وتقديم أعماله نظرًا لجرأتها وخوفًا من السلطات السورية التي كان يعارضها.