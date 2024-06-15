في هذا الموعد..عرض مسلسل "حرب نفسية" لـ أروى جوده

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت منصة جوي استعدادها لطرح مسلسل حرب نفسية، وذلك بعد تأجيل موعد طرحه أكثر من مرة.



موعد طرح حرب نفسية

ومن المقرر طرح مسلسل “حرب نفسية”، والذي يعد آخر أعمال الفنان الراحل مصطفى درويش يوم 26 من الشهر الجاري على منصة جوي، علي أن تعرض حلقة من العمل يوميًا.

تفاصيل مسلسل حرب نفسية

تبدأ الأحداث بتغير حياة الإعلامية الشهيرة جومانة الخولي، بعد مداخلة هاتفية غريبة وغامضة خلال برنامج مباشر على الهواء، وبين ليلة وضحاها تبدأ مطاردة الشرطة لها في كل مكان، وهو من نوعية ال 15 حلقة.

أبطال حرب نفسية



مسلسل "حرب نفسية" بطولة أروى جودة، سلوي عثمان، جيهان خليل، مصطفى درويش، أشرف زكى، عصام السقا وعدد آخر من الفنانين.



آخر أعمال الفنانة أروى جودة



وكانت آخر أعمال الفنانة أروى جودة، هو مشاركتها في مسلسل «رسالة الامام»، بطولة خالد النبوي، والذي عرض خلال الماراثون الرمضاني الماضي، والعمل تناول الستة سنوات الأخيرة في حياة الإمام الشافعي بمصر، وشارك به نضال الشافعي، سلمى أبو ضيف، ورامز أمير، ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج الليث حجو، تدور أحداث المسلسل في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث كانت مصر تشهد صراعًا على السلطة في هذه الفترة إلى جانب محاولات انفصالية وتشتت مذهبي وضغوط اقتصادية ثقيلة وفي وسط تلك الظروف يصل إلى مصر الإمام "محمد بن إدريس الشافعي" ليسهم بعلمه وشخصيته وحضوره في تخطي مصر لهذه الصعاب.. كما يعيد استكشاف حياته وماضيه ليستكشف أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرا محمودا