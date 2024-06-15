عمرو دياب يطرح أحدث أعماله الغنائية "تتحبي"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان عمرو دياب، منذ ساعات، أحدث أعماله الغنائية، والتي تحمل اسم "تتحبي"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

تفاصيل أغنية تتحبي



أغنية "تتحبي" من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع محمد يحيى، ميكس وماستر أمير محروس.

وجاءت كلمات الأغنية:

الدلع يِتشال له ناسه

والهّنا بقىّ ليكى حصري

والجمال أنتى أساسه

حاصري قلبى وعينى حاصري

مش ها أبالغ ف المزايا

مش ها أعِد وأقول ياعينى

شوفى نفسك ف المرايا

شوفي وإنتى حاتُعذُريني

تتحبى.. تتعشقي

أه حرام تتعبى أو تشقي

تتهني.. تتمني

تتطلُبى طلباتِك مني.

آخر أعمال عمرو دياب

يذكر أن آخر أعمال الفنان عمرو دياب، أغنية "الطعامة"، التي طرحها خلال الأيام القليلة الماضية، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "الطعامة" لـ عمرو دياب كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد ابراهيم.