نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المركز الخامس.. عمرو دياب يتصدر تريند يوتيوب بـ "العامة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح المطرب عمرو دياب في تصدر قائمة يوتيوب بالمرتبة الخامسة بأغنية "الطعامة " التي قام بطرحها منذ عدة أيام.

تفاصيل أغنية الطعامة



أغنية الطعامة كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد ابراهيم، وتشهد الأغنية 69 لتامر حسين مع عمرو دياب.

وجاء كلمات الأغنية كالتالي

روحي ليك إنت طايرة بترفرف

نفسي تعرف الغلاوة ديا

مانا حياتي لاقيتها بتصفصف

على حبيبي وروحي وعينيا

أموت أموت أنا في الطعامه ديا

في حاجه بينا حلوة بتريح

في المقابلة باينة اهي عليا

عايز افسر تاني وأوضح

ده انت عامل حالة مزاجية

أموت أموت أنا في الطعامه ديا

على شفايفك سيل عسل نقط

لون عيونك جه وقضى عليا

ماهو طبيعي لو الشجر سَقط

ع الخد تفاح دي جاذبية

أموت أموت أنا في الطعامه ديا.

حفل عمرو دياب في بيروت

ومن ناحية أخرى، يستعد عمرو دياب لإحياء حفلً كبيرًا في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم، ومن المقرر أن يقدم خلاله مجموعة من أغانيه المميزة.

حفل عمرو دياب في دبي



ويستعد الفنان عمرو دياب، لإحياء حفلًا غنائيًا في دبي بدولة الإمارات يوم 18 يونيو المقبل، وأثارت أسعار تذاكر حفل عمرو دياب جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ارتفاعها بالنسبة لبعض الجمهور.