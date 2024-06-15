"تعرف تتكلم عربي" من أجمل ما غنيت.. أبرز تصريحات لطيفة

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة لطيفة عن العديد من التصريحات الخاصة بحياتها الشخصية، حيث قالت أنها بدأت مشوارها في مصر مع الراحل محمد عبد الوهاب، لافتة إلى أنها تحب ألحان الموسيقار عمر خيرت.

وأكدت على أن أغنية تعرف تتكلم عربي تعتبر من أجمل ما غنت وتعد من أحلى الأغاني الوطنية، لافتة أنها لا تمانع في خوض تجربة التمثيل.

وأضافت:"بعد وفاة أمي غسلتها واغمى عليا وطلبولي الإسعاف، وخرجت من الأزمة النفسية بالصلاة والإيمان".



آخر أعمال لطيفة



ويذكر أن آخر أعمال لطيفة، أغنية تحمل اسم "سحابة صيف"، وتعاونت في الأغنية مع الشاعر محمود ليمان والملحن عزيز الشافعي والموزع أحمد عادل.



كلمات أغنية سحابة صيف

سحابة صيف وھتعدي وھتعدي

ونرجع تاني من تاني

ولا تستغنى يوم عني وھنعدي

ولا أنساك وتنساني

سحابة صيف وھتعدي وھتعدي

ونرجع تاني من تاني

ولا تستغنى يوم عني وھنعدي

ولا أنساك وتنساني

ده اللي عندك ھو عندي

اللي عندك ھو عندي

وانت أصلًا مخلوق عشاني

اللي عندك ھو عندي

اللي عندك ھو عندي

وانت أصلًا مخلوق عشاني

حبيبي حبيب عمري

أنا قدرك وفيك قدري

حبيبي حبيب عمري

أنا قدرك وفيك قدري

ومھما جرى ما بينا وكان

احنا أقوى من الزمان

احنا أقوى من الزمان

واللي عندك ھو عندي

اللي عندك ھو عندي

وانتَ أصلًا مخلوق عشاني.