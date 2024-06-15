الشاعر خالد تاج الدين يشيد بأغنية "تتحبي" لـ عمرو دياب

القاهرة - محمد ابراهيم - أشاد الشاعر خالد تاج الدين بأغنية "تتحبي "للفنان عمرو دياب بعد طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



ونشر خالد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك "قائلًا: "طب على فكره بقى عمرو دياب نزل غنوة حلو اووي شابوه تامر ويحيى وامير محروس".

أغنية "تتحبي" من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع محمد يحيى، ميكس وماستر أمير محروس.

وجاءت كلمات الأغنية:

الدلع يِتشال له ناسه

والهّنا بقىّ ليكى حصري

والجمال أنتى أساسه

حاصري قلبى وعينى حاصري

مش ها أبالغ ف المزايا

مش ها أعِد وأقول ياعينى

شوفى نفسك ف المرايا

شوفي وإنتى حاتُعذُريني

تتحبى.. تتعشقي

أه حرام تتعبى أو تشقي

تتهني.. تتمني

تتطلُبى طلباتِك مني.

آخر أعمال عمرو دياب



يذكر أن آخر أعمال الفنان عمرو دياب، أغنية "الطعامة"، التي طرحها خلال الأيام القليلة الماضية، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "الطعامة" لـ عمرو دياب كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد ابراهيم.