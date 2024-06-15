مي سليم تواجه صعوبات بسبب قصة حب بمسلسل أمير العوامري مع هاني سلامة

القاهرة - محمد ابراهيم -



تعاقدت مي سليم على مسلسل أمير العوامري أمام هاني سلامة والذي سبق وتم تأجيله وخروجه من السباق الرمضاني، وتدخل مي سليم في علاقة حب مع أحد الأبطال، لكن لن تكتمل تلك العلاقة بسبب بعض الأزمات، خلال أحداث العمل.



أحداث أمير العوامري



وتدور قصة مسلسل أمير العوامري في إطار اجتماعي، حول رجال الأعمال والمنافسات التي تحدث بينهم، وتنشأ قصة حب بين الأمير الذي يجسد دوره الفنان هاني سلامة وبين "منيرة" التي تقوم بدورها الفنانة مي سليم خلال أحداث المسلسل، والعمل مكون من 30 حلقة.

أبطال مسلسل “أمير العوامري”



ويشارك في مسلسل أمير العوامري كلًا من هاني سلامة، سوسن بدر، سلوي خطاب، أحمد صفوت، مي سليم، دنيا المصري، ريهام حسين، مها نصار، حجاج عبدالعظيم، هاجر الشرنوبي، محسن محي الدين، وهايدي رفعت، بالإضافة إلى وجهين جديدين هما، هيثم فاروق وأحمد النهري.



آخر أعمال مي سليم



والجدير بالذكر آخر أعمال مي سليم مسلسل “سر إلهي” بطولة روجينا، أحمد مجدي، رنا رئيس، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبدالله، أحمد بدير، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، رشا مهدي، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.