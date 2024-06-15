نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأبيض.. إلهام شاهين تشارك الجمهور أدائها لمناسك الحج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



نشرت إلهام شاهين من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لها أثناء تأدية مناسك الحج قائلة:"حج مبرور وذنب مغفور لكل حجاج مسلمى العالم،و كل عام ونحن جميعا بخير يارب".

إلهام شاهين تهنئ صناع أهل الكهف





وفي سياق آخر، شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها مؤخرًا بصورة لها برفقة الإعلامية هالة سرحان أثناء تواجدهم في العرض الخاص لفيلم" أهل الكهف "،من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيها:" مع صديقتي الإعلامية الجميلة هالة سرحان لحضور فيلم أهل الكهف... ألف مبروك لكل صناع الفيلم يارب بالتوفيق والنجاح".



تفاصيل المسلسل



يتناول مسلسل "55 مشكلة حب"، مشاكل الحب بشكل عصري بين الأم والأب والأبناء، ويقدم الجزء الأول من المسلسل 3 مشاكل، على أن تدور كل مشكلة في 10 حلقات، ولكل حكاية فريق عمل مختلف في التأليف والإخراج والنجوم المشاركين في البطولة، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين.

ما هي تفاصيل شخصية إلهام شاهين وأحمد فهمي في حكاية “ألفريدو”؟





وتمر الفنانة إلهام شاهين خلال الأحداث بمشاكل عديدة، حيث تقع في خلاف مع صاحب البناية التي تقيم فيها، أما أحمد فهمي فيظهر بدور فريد، الذي درس الطب لكنه يقرر أن يعمل شيف.



نجوم مسلسل حكاية ألفريدو



يشارك في بطولة حكاية ألفريدو، كل من الفنانة إلهام شاهين، ندى موسى، أحمد فهمي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار، وإنتاج أحمد عبد العاطي، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج عصام نصار، ومن تأليف عمرو محمود ياسين.