نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تحفة فنية".. كندة علوش تدعم عمرو يوسف بعد طرح فيلم «ولاد رزق 3 - القاضية» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعمت الفنانة كندة علوش زوجها الفنان عمرو يوسف بعد طرحه أحدث أفلامه «ولاد رزق 3 - القاضية» للمخرج طارق العريان ضمن أفلام موسم عيد الأضحى السينمائي، والذي لاقى نجاحًا هائلًا فور عرضه.

فحرصت كندة علوش على نشر مجموعة من الصور أثناء تواجدها مع زوجها عمرو يوسف لمشاهدة الفيلم في أحد دور العرض السينمائي مع محبيهم، ولقوا استحسان كبير من قِبل الجمهور.

وعبّرت كندة علوش عن إعجابها الشديد وسعادتها بالجزء الثالث من فيلم ولاد رزق، عبر منشور على خاصية «ستوري» بحسابها على «إنستجرام»، قائلة: «ساعتان من المتعة والتشويق والضحك والإبهار البصري، تحفة فنية تسلم إيد كل من ساهم فيها».

قصة فيلم «ولاد رزق 3»

وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

أبطال فيلم ولاد رزق 3 القاضية

فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films.