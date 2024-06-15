زبيدة ثروت تريند جوجل.. فما السبب؟

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم النجمة الراحلة زبيدة ثروت، خلال الساعات الماضية، تريند محرك البحث الشهير جوجل، وذلك بسبب حلول ذكرى ميلادها، التي صادفت أمس الجمعة.





ويرصد لكم دوت الخليج الفني معلومات عن حياة ونشأة النجمة الراحلة زبيدة ثروت





نشأة النجمة الراحلة زبيدة ثروت





ولدت الفنانة زبيدة ثروت في 14 يونيو 1940 بالإسكندرية، لأب كان ضابطًا، ووالدتها حيث إن أسرتها ذات أصول شرسكية، فجدتها الأميرة زبيدة ابنة السلطان حسين كامل.





بداية مشوار الفنانة زبيدة ثروت الفني





و بدأت مشوارها الفني بعد أن نُشرت صورتها على غلاف مجلة "الجيل" بعد أن فازت في المسابقة التي نظمتها المجلة، لجمال عيونها، حيث فازت بلقب ملكة جمال الشرق في المسابقة.

كما فازت في المسابقة التي أقامتها مجلة الكواكب المصرية، كواحدة من أجمل عشرة وجوه للسينما.





بدأت التمثيل عام 1956 من خلال فيلم "دليلة"، وكانت في نفس الفترة تدرس في كلية الحقوق وعملت كمحامية تحت التمرين إرضاءً لجدها الذي كان رافضًا لفكرة دخولها عالم الفن وكان راغبًا في أن تكون محامية ناجحة.





محطات فنية في حياة زبيدة ثروت

نجحت زبيدة ثروت في تشكيل مسيرة فنية ناجحة أبرزها يوم من عمري، وفي بيتنا رجل، وزوجة غيورة جدًا، وحادثة شرف، وزمان يا حب.

فازت بفيلمين في قائمة أفضل 100 فيلم في ذاكرة السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996 هما في "بيتنا رجل" عام 1961، و"المذنبون" عام 1976.





وفاة زبيدة ثروت

ورحلت الفنانة المصرية، زبيدة ثروت، عن عمر يناهز الـ76 عامًا، بعد معاناة مع المرض.